Губернатор начал доклад перед депутатами Заксобрания

В Мариинском дворце 13 мая начался ежегодный отчет губернатора Петербурга Александра Беглова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Глава города расскажет о результатах работы правительства Петербурга за 2025 год.

На заседание парламента пришли депутаты Государственной думы, почетные граждане Петербурга, руководители исполнительных органов власти, а также общественники и деятели культуры. Еще в зале присутствуют главы муниципальных образований и участники программы "Время героев Петербурга", руководители силовых ведомств.

Ожидается, что заседание в парламенте займет порядка 2,5 часов. В конце по традиции руководители парламентских фракций смогут задать вопросы Беглову. Для текущего созыва депутатов этот отчет последний. Следующий отчет губернатора состоится после выборов.

Отметим, перед началом выступления в городе петербуржцы жаловались на проблемы с доступом к интернету.

