Новости 13 мая 2026, 11:42

Послушать отчет Беглова пришли восемь депутатов Госдумы

Восемь депутатов Государственной думы насчитал корреспондент ЗАКС.Ру на отчете губернатора Александра Беглова перед городским парламентом о работе за 2025 год. В прошлом году до Мариинского дворца добрались шестеро.

Так, узнать о работе правительства решили единороссы Сергей Боярский, Михаил Романов, Александр Тетердинко, Виталий Милонов, Николай Цед, а также представитель "Справедливой России" Елена Драпеко, Оксана Дмитриева и коммунист Сергей Пантелеев.

На прошлогодний отчет в 2025 году из Москвы приезжали шестеро – Драпеко и Пантелеева, избранного от Ленинградской области, в Заксобрании не было.

Кроме того, на годовой отчет губернатора по традиции пришли представители религиозных конфессий, руководители общественных организаций, представители силового блока, а также руководители структур Смольного практически в полном составе.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Беглов Александр Дмитриевич 
Боярский Сергей Михайлович 
Дмитриева Оксана Генриховна 
Драпеко Елена Григорьевна 
Милонов Виталий Валентинович 
Пантелеев Сергей Михайлович 
Романов Михаил Валентинович 
Тетердинко Александр Павлович 
Цед Николай Григорьевич 






