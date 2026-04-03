Беглов и Бельский почтили память жертв теракта в метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский 3 апреля, в 9-ю годовщину теракта в метро, произошедшего между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", возложили цветы и почтили память погибших, передает пресс-служба Смольного. Глава города обратился к собравшимся, отметив проявленные стойкость и единение жителей Петербурга во время трагедии.

"Боль утраты никогда не утихнет. Каждый год в этот день мы вспоминаем погибших и скорбим вместе с их родными и близкими. Цель террора всегда одна — запугать, посеять панику, разобщить людей. Но с первых минут после взрыва пассажиры показали свой ленинградский — петербургский характер. Все помогали друг другу. Врачи, спасатели, сотрудники метро, обычные прохожие — каждый делал всё, что мог. Это был настоящий Петербург: собранный, сильный. В тот день с городом была вся страна", — цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Петербуржцы, родственники жертв и выжившие при взрыве пассажиры принесли цветы к месту стихийного мемориала, организованного после трагедии снаружи у вестибюля станции метро, а также к памятной доске с именами погибших. Саму табличку установили в 2020 году на месте теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года. Тогда в вагоне поезда террорист-смертник подорвал самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали 103 человека, а 15 пассажиров погибли.

В декабре 2019 года Военный суд приговорил десять обвиняемых в совершении теракта к лишению свободы на срок от 19 до 28 лет, организатор теракта получил пожизненный срок. Никто из них вину не признал. В 2025 году Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил иск метрополитена к осужденным о возмещении ущерба в размере 67 млн рублей. Метрополитен требовал компенсировать организации выплаты пострадавшим в теракте, а также оплатить последствия повреждения и утилизации вагона, в котором произошел взрыв

