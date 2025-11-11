Суд взыскал 67 млн рублей с организаторов теракта в метро Петербурга

Ленинский районный суд удовлетворил иск ГУП "Петербургский метрополитен" о взыскании 67 млн рублей с организаторов теракта на станции метро "Технологический институт" в апреле 2017 года, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Исковое требование предприятия о взыскании средств было зарегистрировано 23 мая 2025 года, а решение суда вынесено 11 ноября.

Метрополитен потребовал компенсацию за поврежденный вагон, в котором произошел взрыв, и расходы на его утилизацию. В сумму иска вошли компенсации, выплаченные метрополитеном пострадавшим в теракте. Ответчиками по иску стали 11 человек, признанных виновными в организации теракта.

В апреле 2017 года в вагоне поезда, следовавшего между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта пострадали 103 человека, 16 погибли, включая террориста. Они были осуждены на сроки от 19 до 28 лет лишения свободы.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру