Беглов вернулся в топ-20 самых обсуждаемых глав регионов в соцсетях

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам мая занял 17-е место в двадцатке самых обсуждаемых пользователями социальных сетей глав регионов России, рейтинг представила 16 июня "Медиалогия". В апреле градоначальник отсутствовал в топ-20, в марте занимал последнюю позицию в списке.

Первое место в рейтинге досталось мэру Москвы Сергею Собянину. Второе место отошло главе Чечни Рамзану Кадырову, третье — врио главы Белгородской области Александру Шуваеву, который в середине мая сменил на этом посту теперь уже экс-губернатора Белгородчины Вячеслава Гладкова.

Помимо Беглова, из числа глав регионов СЗФО в топ-20 попал только губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он занял 13-е место, что на 6 позиций хуже его результата в апреле.

На прошлой неделе "Медиалогия" представила рейтинг губернаторов по освещению их деятельности в СМИ. Среди глав регионов СЗФО первое место занял Дрозденко, в общероссийском рейтинге он стал четвертым. Беглов занял второе и пятое места соответственно.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру