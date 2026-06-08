Комиссия ЗакСа обсудила неоплату парковки водителями с иностранными номерами

Члены транспортной комиссии Законодательного собрания 8 июня обсудили вопрос о неоплате парковки владельцами автомобилей с иностранными номерами, сообщает канал "Осторожно, Петербург". По словам председателя комиссии Алексея Цивилева, из-за отсутствия контроля за водителями-иностранцами казна Петербурга ежегодно недополучает десятки миллионов рублей. В заседании также приняли участие депутаты Дмитрий Павлов, Анастасия Мельникова, Вячеслав Бороденчик и Ольга Герасина.

— Скажу коротко: из-за машин с иностранными номерами мы теряем, исходя из стоимости платной парковки, десятки миллионов рублей. Люди просто не оплачивают [парковку], наша система эти машины не вносит ни в какие базы потому, что нет обмена данных. Соответственно, некому предъявить штраф, — приводит канал слова Цивилева.

Депутат Анастасия Мельникова предложила ввести систему штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Заместитель главы комитета по транспорту Ольга Пискунова заверила, что за неоплату парковки водителей таких машин станут привлекать к административной ответственности.

Депутат Александр Ходосок, в свою очередь, привел в пример опыт Беларуси, которая использует для таких случаев видеофиксацию правонарушения. По его словам, он лично дважды испробовал на себе работу патрульной службы Минска, которая остановила его и предъявила штраф за нарушение правил дорожного движения. В ответ на это Цивилев попросил Ходоска больше не совершать правонарушения, чтобы не лишиться водительского удостоверения.

По итогам заседания комиссии депутаты решили подготовить проект обращения к комитету по транспорту Петербурга о возможностях проведения совместной работы с таможней для обмена базами данных о владельцах машин с иностранными номерами и привлечениям их к ответственности.

В начале года власти Петербурга обсуждали вариант повысить штрафы за неоплату парковки. Сейчас размер штрафа для физических и юридических лиц составляет три тысячи рублей. В Смольном предложили увеличить его до пяти тысяч рублей для граждан и индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц установить штраф в размере 30 тысяч рублей. Тогда инициативу объяснили повышением цены на платную стоянку в центральных районах Петербурга.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру