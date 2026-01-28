Депутаты предлагают упростить найм инвалидов с опытом СВО на работу по квотам

Заксобрание Петербурга 28 января в первом чтении поддержало законопроект об уточнении порядка найма работников-инвалидов на предприятия по квотам. Сейчас законодательство предписывает организациям, в которых трудится от 35 до 100 человек, квоту для двух инвалидов. Законопроектом предлагается уточнить, что один такой работник, принимавший участие в специальной военной операции, будет считаться за двух сотрудников без такого опыта.

"Предлагается установить, что в случае трудоустройства одного инвалида из числа ветеранов боевых действий <...> путем заключения с ним трудового договора на рабочее место непосредственно у работодателя исполнение квоты считает кратным 2 рабочим местам для трудоустройства инвалидов", – говорится в пояснительной записке.

Законопроект подготовили депутаты из фракции "Единая Россия": Всеволод Беликов, Елена Киселева, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Депутат Наталия Астахова во время обсуждения поинтересовалась, не повлияет ли законопроект на трудоустройство инвалидов, которые не принимали участие в СВО. Депутат Четырбок ответил, что проблем наймом не будет и всем хватит рабочих мест.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру