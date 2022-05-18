ЗакС и дела пчелиные

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Заксобрание Петербурга продолжает обсуждать важные для культурной столицы вопросы. На заседании 18 мая приняли законопроект о пчеловодстве и включили в состав города уже существующие территории. Кроме того, перед депутатами выступил глава КСП, отчитавшийся о работе за прошлый год.

Очередная встреча Законодательного собрания Петербурга состоялась за день до 100-летнего юбилея пионерии. В честь этого прямо перед началом заседания парламентариям вручили пионерские галстуки. Подарки подготовила фракция КПРФ, рассказал ЗАКС.Ру депутат Алексей Зинчук. Некоторые народные избранники тут же примерили обновку. Особенно колоритно в красном галстуке смотрелся координатор "Деловой России", бизнес-посол в Монако Дмитрий Панов.





Позитивное настроение у депутатов сохранилось и во время заседания. Большинство проектов приняли быстро и без обсуждений. Однако некоторые высказывались даже по техническим вопросам.

Существующие много лет намывные территории на Крестовском острове и у порта "Бронка" теперь официально включили в состав Петербурга. Новыми участками приросли муниципальное образование "Чкаловское" и город Ломоносов. Хотя вопрос об их узаконивании был формальным, Михаил Амосов из "Справедливой России – За правду" решил воспользоваться моментом, чтобы высказать свое отношение о планах возведениях новых намывов.

- В связи с известными изменениями климата существует вероятность подъема уровня мирового океана. Постепенно этот процесс будет идти. Вероятность наводнений в Невской губе возрастает. Соответственно, нам чаще придется пользоваться комплексом защитных сооружений, а стало быть, нам стоит не увлекаться уменьшением зеркала "Маркизовой лужи" между Васильевским островом, Петроградской стороной и комплексом защитных сооружений, - пересказал аргументы экспертов Амосов.

Хотя выступление его, строго говоря, было не по заявленной теме, спикер Александр Бельский не стал прерывать парламентария и делать ему замечание.

Основной ажиотаж в депутатском корпусе вызвал проект закона о пчеловодстве. Документ принимали за основу после вступления в силу федерального закона "О пчеловодстве в Российской Федерации". Он обязывает регионы проработать правовое регулирование этой сферы. Председатель комитета по законодательству ЗакСа Всеволод Беликов ("Единая Россия") всячески подчеркивал, что принятие закона может открыть перед Петербургом новые горизонты.

- Те, кто занимается этой деятельностью, говорят, что вопрос актуальный и они надеются, что закон будет стимулировать многих петербуржцев обратиться к этой сфере деятельности. Очень интересной и полезной для города. С точки зрения озеленения города, увеличения маточного поголовья, количества пчел — это всё пойдет на пользу нашему городу, - убеждал аудиторию Беликов.

После упоминания маточного поголовья из зала раздались смешки. Не стал скрывать смеха и спикер Бельский.

- Я даже не знал, Всеволод Федорович, что вы так разбираетесь, - признался он.

Вопросов у депутатов оказалось немало. Их интересовали меры поддержки пчеловодов и приходящаяся на Петербург доля производства меда. Единоросс Алексей Цивилев вспомнил, что днем раньше в Мариинском дворце выступали противники 5G, которые утверждали, что крысы, комары и пчелы якобы умирают от электромагнитного излучения, исходящего от сотовых вышек. Беликов ответил, что жалеет о пропаже пчел. Но вопрос влияния 5G попросил переадресовать в управление ветеринарии.

Глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков рассказал об итогах работы за 2021 год. КСП провела 279 мероприятий. Общий объем проверенных средств превысил 288 млрд рублей.

По итогу деятельности палаты прокуратура вынесла 52 представления. 20 должностных лиц привели к дисциплинарной ответственности, четырех — к административной. Органы предварительного расследования возбудили четыре уголовных дела. В отношении кого — Желудков говорить не стал. Однако "Интерфакс" сообщил, что одно из двух дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) завели после проверки муниципалитета Красного Села, результат проверки МО "Сосновая Поляна" лег в основу дела о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).

По сравнению с сухими цифрами в основной части доклада ответы Желудкова на вопросы депутатов были более красочными. Глава КСП приводил конкретные примеры нарушений. Однако названия госорганов и муниципалитетов вновь не называл. Например, остался неназванным муниципальный округ, служащие которого не пустили сотрудников КСП для проведения аудита и уничтожили документацию.

- В этом году у нас был случай беспрецедентный, когда один из объектов проверки не просто не пустил ревизоров за порог, но еще и уничтожил документацию, - сказал Желудков. - Закрылись, забронировали двери. В рамках соглашения с ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в случае воспрепятствования нашим действиям, мы можем просить помощь полиции, и соответственно потом уже заходить, как говорится, "всем лежать, работает СОБР". До этого не доходит. Мы не стали привлекать полицию.

Глава КСП объяснил, что из-за одного муниципалитета не стали вызывать резонанс. Вместо этого пообщались с подрядчиками и восстановили всю необходимую документацию.

Заседание, половину из которого занял отчет КСП, вновь успели провести за два часа и закончить до обеда. О происходящем в соседней стране и тяжелых испытаниях для российской экономики на этот раз говорить не стали.

















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников