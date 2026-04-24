Депутат Марченко ищет единомышленников

Беспартийный депутат Государственной думы Евгений Марченко, ранее заявивший о попытках помешать его выдвижению на выборах, объявил о готовности помочь кандидатам, которые оказались в похожей ситуации. Видеоролик с призывом объединяться он опубликовал в своих соцсетях 23 апреля.

– Хочу призвать тех людей, которые хотят избираться либо в Госдуму, либо в Заксобрание и у кого возникли такие похожие проблемы — давайте встречаться, давайте объединяться, я со своей стороны готов помогать всем, чем могу: и юридически, и медийно, и организационно. Легитимность выборов в Санкт-Петербурге — это наше общее дело как жителей Петербурга, как граждан России, – сказал Марченко.

В середине апреля Марченко заявил, что некие представители городской власти оказывают давление на политические партии, с которыми он вел переговоры о выдвижении. По его словам, два объединения были готовы выставить его кандидатуру на выборах в сентябре, однако позже это обсуждение поставили на паузу. Тогда же Марченко поставил под сомнение легитимность предстоящих выборов.

Марченко с 2013 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Петербурга. С 2016 года является депутатом Государственной думы. В конце 2021 года его исключили из партии за нарушение партийной дисциплины. Отметим, он и ранее озвучивал идею о создании коалиции политиков, которые не разделяют взглядов существующих объединений. Так, осенью 2022 года в беседе с ЗАКС.Ру он рассказал, что раздумывает над созданием собственной партии.

