Бывший единоросс Марченко раздумывает о создании собственной партии

Депутат Государственной Думы Евгений Марченко, исключенный из "Единой России" в конце 2021 года, раздумывает над созданием собственной партии. Парламентарий в разговоре с ЗАКС.Ру высказал мнение, что ни одна из существующих партий не может полностью гарантировать независимость мнений. Как будет называться новое объединение, Марченко еще не решил.

- Вступать в какую-то из ныне действующих партий у меня желания нет. Я человек независимый, имеющий свое мнение. В какую партийную структуру не придешь — там все равно есть свое руководство и ты должен подчиняться этому руководству, согласовываться с ним. Я этим, честно говоря, сыт. Думаю о создании партии, где я был бы лидером, - заявил Марченко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Марченко уверен, что его политического опыта хватит, чтобы предложить людям новую политическую силу. Пока депутат думает над концепцией объединения. Он уверен, что в его партию могли бы войти люди, у которых есть собственная и независимая точка зрения. Описывая потенциальных однопартийцев, экс-единоросс упоминает тех, кого "не любит начальство" и гонимых за свою позицию. К нему на депутатские приемы часто приходят люди, которые жалуются на проблемы с руководством на работе, а также те, кому задерживают зарплату, рассказал парламентарий. Этих людей Марченко, скорее всего, принял бы в свои ряды в первую очередь.

- Я считаю, что пришло время подумать о том, чтобы объединить людей со своим особым мнением. Есть же разные люди. Кто-то по своей натуре легко подчиняется — со всем соглашается. А кто-то в силу своей позиции имеет другую точку зрения. У нас таких людей в обществе хватает, - добавил депутат.

Политик уверен, что трудностей при достижении договоренностей между независимыми и свободными членами партии не будет.

- Это будет самая, наверное, свободная партия, какая только может быть, на мой взгляд. Когда уже на своей шкуре это все пройдешь, то уже, конечно, начинаешь ценить, уважать чужое мнение. Это будет самая демократическая партия, - подчеркнул Марченко.

Напомним, руководство "Единой России" лишило Марченко членства в партии и исключило его из фракции в Госдуме после отказа голосовать за принятие бюджета за 2022 году в конце 2021 года. Марченко размышлял о вступлении во фракцию "Справедливой России – За правду", но так и не стал объединяться с эсерами.

Константин Леньков / фото: duma.gov.ru