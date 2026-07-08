Матвиенко пригласила иностранных парламентариев наблюдать за выборами в Госдуму

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашение зарубежным парламентариям поучаствовать в наблюдении за выборами в Государственную думу, рассказали в пресс-службе СФ. Среди приглашенных оказались главы парламентов стран - участников СНГ, БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств.

Матвиенко направила приглашения международным парламентским организациям, в их числе Парламентское собрание союза Беларуси и России, Парламентская ассамблея организации договора о коллективной безопасности, Арабский парламент и Организация исламского сотрудничества. О приглашенных представителях конкретных стран в Совете Федерации не сообщили.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В Петербурге в это же время также будут выбирать депутатов Заксобрания и МО "Автово". Единый день голосования назначен на 20 сентября.

Представителей России также приглашают наблюдать за выборами в иностранных государствах. Например, осенью 2025 года глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин наблюдал за ходом голосования на досрочных выборах в парламент в Кыргызской Республике. Мейксин посетил участки в двух городах и в одном селе.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру