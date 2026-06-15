"Яблоко" собирает подписи за возвращение скульптур быков на Московское шоссе

Петербургский штаб "Яблока" начал собирать подписи горожан за возвращение парных бронзовых скульптур быков к проходной бывшего мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, сообщили 15 июня в пресс-службе регионального отделения партии. По словам представителей "Яблока", сейчас собраны десятки подписей жителей Московского района под обращением к министру культуры Ольге Любимовой. Подписи вместе с письмом "яблочники" намерены отправить в Минкульт. Сбор проводили помощник руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Давид Зудин и кандидат в члены партии Антон Костик.

"Эти скульптуры — не просто памятник, они являются символом МО "Звездное" и любимой достопримечательностью жителей муниципалитета. Собранные подписи мы направим министру культуры и будем добиваться, чтобы мнение жителей было учтено при принятии решения", — цитируют Зудина в пресс-службе партии.

По словам Костика, он получил ответ от главы МО "Звездное" Марины Ждановой, что вопрос о размещении фигур находится на рассмотрении Минкульта. В случае отказа возвращать быков на прежнее место партийцы предложили установить реплику скульптур. "Яблочники" подчеркнули, что парные фигуры быков являются объектом культурного наследия федерального значения и изображены на флаге и гербе МО "Звездное".

Фигуры быков спроектировал в 1827 году скульптор Василий Демут-Малиновский. С 1936 года они находились у проходной мясокомбината "Самсон", однако в январе 2023 года их забрали на реставрацию. Согласно охранному обязательству, утвержденному КГИОП, к 6 апреля 2023 года специалисты должны были закончить реставрацию быков и вернуть их на прежнее место. Предполагалось, что скульптуры могут переехать на угол набережной Обводного канала и Московского проспекта.

В сентябре 2022 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отклонил иск мясокомбината о признании права собственности на скульптуры. Фигуры принадлежат городу и с весны 2021 года находятся в оперативном управлении Государственного музея городской скульптуры Петербурга.

Екатерина Гусева / Фото: Петербургское "Яблоко"