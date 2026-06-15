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Новости 15 июня 2026, 19:35

"Яблоко" собирает подписи за возвращение скульптур быков на Московское шоссе

фото ЗакС политика "Яблоко" собирает подписи за возвращение скульптур быков на Московское шоссе

Петербургский штаб "Яблока" начал собирать подписи горожан за возвращение парных бронзовых скульптур быков к проходной бывшего мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, сообщили 15 июня в пресс-службе регионального отделения партии. По словам представителей "Яблока", сейчас собраны десятки подписей жителей Московского района под обращением к министру культуры Ольге Любимовой. Подписи вместе с письмом "яблочники" намерены отправить в Минкульт. Сбор проводили помощник руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Давид Зудин и кандидат в члены партии Антон Костик.

"Эти скульптуры — не просто памятник, они являются символом МО "Звездное" и любимой достопримечательностью жителей муниципалитета. Собранные подписи мы направим министру культуры и будем добиваться, чтобы мнение жителей было учтено при принятии решения", — цитируют Зудина в пресс-службе партии.

По словам Костика, он получил ответ от главы МО "Звездное" Марины Ждановой, что вопрос о размещении фигур находится на рассмотрении Минкульта. В случае отказа возвращать быков на прежнее место партийцы предложили установить реплику скульптур. "Яблочники" подчеркнули, что парные фигуры быков являются объектом культурного наследия федерального значения и изображены на флаге и гербе МО "Звездное".

Фигуры быков спроектировал в 1827 году скульптор Василий Демут-Малиновский. С 1936 года они находились у проходной мясокомбината "Самсон", однако в январе 2023 года их забрали на реставрацию. Согласно охранному обязательству, утвержденному КГИОП, к 6 апреля 2023 года специалисты должны были закончить реставрацию быков и вернуть их на прежнее место. Предполагалось, что скульптуры могут переехать на угол набережной Обводного канала и Московского проспекта.

В сентябре 2022 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отклонил иск мясокомбината о признании права собственности на скульптуры. Фигуры принадлежат городу и с весны 2021 года находятся в оперативном управлении Государственного музея городской скульптуры Петербурга. 

Екатерина Гусева / Фото: Петербургское "Яблоко"


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