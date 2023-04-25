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Бронзовых быков Демут-Малиновского перевезут на Обводный канал

фото ЗакС политика Бронзовых быков Демут-Малиновского перевезут на Обводный канал

На сайте петербургского комитета по охране памятников 25 апреля появился электронный вариант государственной историко-культурной экспертизы, посвященной скульптурам бронзовых быков, ранее украшавших вход в здание мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе. В январе изваяния демонтировали и увезли на реставрацию в мастерские.

Из документа следует, что на реставрацию отправятся и оставшиеся на прежнем месте постаменты. По завершении работ скульптуры хотят вернуть на угол набережной Обводного канала и Московского проспекта, где они первоначально и были установлены. В свою очередь, на месте быков возле завода предполагается привести в порядок благоустройство и этим ограничиться.

В течение прошлого года состоянием быков с почти двухсотлетней историей, признанных федеральным памятником, была недовольна прокуратура. Быков почти трехметровой высоты создал скульптор Василий Демут-Малиновский.

фото: Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram


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