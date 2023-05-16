СК в третий раз возбудит дело о неэкологичных работах на северном намыве

Глава Следственного комитета распорядился возбудить третье по счету уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) на северном намыве Васильевского острова, сообщили в силовом ведомстве 16 мая. Две предыдущие попытки оказались отклонены сотрудниками прокуратуры.

В первый раз уголовное дело по статье 246 УК в отношении сотрудников "Группы ЛСР", работающих на намыве, возбудило 4 мая Главное следственное управление СК по Петербургу. Соответствующее распоряжение перед этим отдал Бастрыкин. Попытка провалилась после того, как городская прокуратура отменила дело.

Во второй раз уголовное дело возбудил уже лично глава Следкома, об этом стало известно 14 мая. Постановление отменил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

Возбуждение третьего по счету уголовного дела по той же статье Бастрыкин вновь доверил ГСУ.

Сегодня же Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о превышении должностных полномочий сотрудниками частной охранной организации (ст. 203 УК РФ), не пустивших главу СК утром в воскресенье на намыв. Первую попытку ранее пресек заместитель прокурора Петербурга Валерий Узляков.

Подробнее о ситуации с намывом и об участии в ней Бастрыкина читайте в материале ЗАКС.Ру.