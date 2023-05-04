ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:02

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ситуации с намывом в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ситуации с намывом в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин изучил позицию петербургских градозащитников, протестующих против создания нового участка намыва в Василеостровском районе. В связи с фактами, изложенными в видеообращении местных жителей и активистов, он потребовал от подчиненных в регионе возбудить уголовное дело.

Как указывает информационный центр СК, в возбуждении "дела о намыве" петербургские следователи после проведения процессуальных проверок уже неоднократно отказывали. Между тем в сообщении говорится, что действия "Группы ЛСР" грозят привести к экологическому бедствию, поскольку работы ведутся с нарушениями.

Ранее в Генпрокуратуру на застройку так называемого северного намыва в районе острова Декабристов пожаловался лидер справедливороссов Сергей Миронов, в Петербурге встречавшийся с активистами.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама