Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ситуации с намывом в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин изучил позицию петербургских градозащитников, протестующих против создания нового участка намыва в Василеостровском районе. В связи с фактами, изложенными в видеообращении местных жителей и активистов, он потребовал от подчиненных в регионе возбудить уголовное дело.

Как указывает информационный центр СК, в возбуждении "дела о намыве" петербургские следователи после проведения процессуальных проверок уже неоднократно отказывали. Между тем в сообщении говорится, что действия "Группы ЛСР" грозят привести к экологическому бедствию, поскольку работы ведутся с нарушениями.

Ранее в Генпрокуратуру на застройку так называемого северного намыва в районе острова Декабристов пожаловался лидер справедливороссов Сергей Миронов, в Петербурге встречавшийся с активистами.