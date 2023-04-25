Миронов обратился к генпрокурору с просьбой проверить ситуацию с "северным намывом"

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации с "северным намывом" в Петербурге, рассказали 25 апреля ЗАКС.Ру в пресс-службе партии. Письмо депутата было направлено по итогам встречи с местными активистами, прошедшей на острове Декабристов двумя неделями ранее.

В тексте письма Миронов ссылается на полученное им обращение инициативной группы жителей Василеостровского района. В частности, они выражают недовольство позицией прокуратуры Петербурга и полагают, что та не исследовала все материалы, касающиеся создания намыва, утверждает он.

"Жители настаивают на том, что территория "северного намыва" фактически является искусственным земельным участком, в связи с чем его возведение должно осуществляться в соответствии с действующими градостроительными требованиями", — написал Краснову справоросс и отметил, что заявители опасаются возможного ущерба жизни и здоровью, а также состоянию окружающей среды из-за возведенных на намыве объектов.

Миронов отметил, что сейчас петербуржцы оспаривают в суде положительное заключение Государственной экологической экспертизы о "северном намыве". Он попросил Краснова изучить материалы, а также "проверить законность и допустимость действий уполномоченных должностных лиц и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования".

В первой половине апреля Миронов встречался с петербуржцами, недовольными созданием намыва на Васильевском острове. Выслушав активистов, он пообещал взять проблему на контроль.