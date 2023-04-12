Миронов пообещал взять на контроль проблему застройки намыва в Петербурге

В ходе визита в Петербург 12 апреля лидер справедливороссов Сергей Миронов встретился с активистами Василеостровского района, которые протестуют против застройки северной части намывных территорий.

Выслушав доводы о незаконности строительных работ, политик согласился заняться проблемой.

"Тема сложная, буду лично контролировать развитие ситуации", - приводит его позицию персональная пресс-служба.

Активисты настаивают на том, что намыв следует воспринимать как искусственно созданный земельный участок. Они требуют, чтобы работы на нем отвечали градостроительным требованиям.