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Новости 19:05

Миронов пообещал взять на контроль проблему застройки намыва в Петербурге

фото ЗакС политика Миронов пообещал взять на контроль проблему застройки намыва в Петербурге

В ходе визита в Петербург 12 апреля лидер справедливороссов Сергей Миронов встретился с активистами Василеостровского района, которые протестуют против застройки северной части намывных территорий.

Выслушав доводы о незаконности строительных работ, политик согласился заняться проблемой.

"Тема сложная, буду лично контролировать развитие ситуации", - приводит его позицию персональная пресс-служба.

Активисты настаивают на том, что намыв следует воспринимать как искусственно созданный земельный участок. Они требуют, чтобы работы на нем отвечали градостроительным требованиям.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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