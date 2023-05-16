Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за недопуска на намыв

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился повторно возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками частной охранной организации (ст. 203 УК РФ), сообщили в ГСУ СК по городу. Ранее стало известно о недопуске главы ведомства на площадку северного намыва на Васильевском острове.

"Глава ведомства поручил ГСУ СК России по Санкт-Петербургу повторно возбудить уголовное дело о превышении полномочий работниками частной охранной организации, которые 14 мая совершили действия, выходящие за пределы полномочий, установленных законодательством РФ", — говорится в сообщении силового ведомства.

Также в СК пообещали установить в рамках назначенной судебно-экологической экспертизы масштабы нанесенного строительными работами ущерба.

О заведении дела против охраняющего намыв ЧОП ведомство сообщило в понедельник. Расследование долго не продлилось "в связи с решением заместителя городского прокурора Узлякова В. В. об отмене постановления о возбуждении уголовного дела", отметили в СК. В связи с этим Бастрыкин предпринял во вторник еще одну попытку.

Отметим, что это не первый случай прекращения по решению прокуратуры уголовного дела в связи с работами на намыве. Изначально ГСУ возбудило разбирательство по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) в начале мая, однако решение было отменено. Во второй раз дело по той же статье возбуждал уже лично Бастрыкин.

О ситуации с намывом и о позиции заинтересованных сторон читайте в материале ЗАКС.Ру.