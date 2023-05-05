Следком завел уголовное дело из-за намыва на Васильевском острове

Главное следственное управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело в связи с ситуацией на намыва Васильевского острова, говорится в сообщении ведомства. Деятельность застройщика в прибрежной зоне квалифицировали по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Как считает следствие, в период с октября 2021 года неустановленные сотрудники группы компаний ЛСР, включая ООО "Специализированный застройщик "ЛСР Простор", занимались проведением работ на намыве Васильевского острова. При этом работники "нарушили федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа".

Проводимые работы способны нанести тяжелый вред окружающей среде из-за возможности рассеивания загрязняющих веществ, утверждает следствие. Последнее чревато угрозой здоровью местных жителей в случае превышения предельных концентраций вредных веществ в атмосфере. "В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — резюмировали в СК.

Днем ранее ситуация с намывом привлекла внимание главы ведомства Александра Бастрыкина, который потребовал от подчиненных возбудить уголовное дело. В конце апреля лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов направлял запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в происходящем и, в частности, проверить законность действий должностных лиц в связи с работами на участке.