Недопуск следователей к работам на петербургском намыве стал вторым уголовным делом

Петербургское управление Следственного комитета инициировало возбуждение уголовного дела о превышении полномочий работниками частной охранной организации (ст. 203 УК) из-за работ на намыве, сообщает пресс-служба СК.

Как полагает Следком, вечером 14 мая, сотрудники частной охранной компании "Агис" следили за безопасностью места проведения работ на Морской набережной. Они нарушили российское законодательство, воспрепятствовав проходу сотрудников ведомства на территорию стройки.

"Фонтанка" пишет, что происходящим на территории якобы лично заинтересовался сам глава СК Александр Бастрыкин, которого не пустили даже после предъявления соответствующей "корочки".

Ранее глава Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) - речь идёт опять же о намывной территории Васильевского острова.