"Они искренние ребята": Противники северного намыва надеются на СК

фото с сайта Следственного комитета РФ

Жители Василеостровского района больше года активно борются против новых намывных территорий. Теперь на их стороне выступил Следственный комитет. С подачи своего главы Александра Бастрыкина СК за сутки возбудил сразу три уголовных дела из-за новых участков суши рядом с Финским заливом.

Три уголовных дела за сутки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин демонстрирует заинтересованность в решении градозащитных проблем родного Петербурга последние полтора года. Но если раньше он обращал внимание в основном на сохранность исторических зданий, то весной включился в проблему новых намывных территорий. Жители Василеостровского района борются против расширения суши острова Декабристов более года. Они считают проект намыва экологически небезопасным, а последующее за ним увеличение количества жителей района пагубным для местной инфраструктуры.

5 мая региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Следователи посчитали, что неустановленные сотрудники "Группы ЛСР" при проведении работ на намыве якобы "нарушили федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа".

Прокуратура решение о возбуждении уголовного дела вскоре отменила. Но Следком проявил настойчивость. В воскресенье, 14 мая, около полудня его пресс-служба объявила, что Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела по той же статье. К расследованию подключили следователей и криминалистов из центрального аппарата СК.

За несколько часов до этого Бастрыкин лично в гражданской одежде пытался попасть на территорию северного намыва. Однако охранники из частной компании, несмотря на предъявленное удостоверение, не пустили председателя СК. Издание "Фонтанка", первым рассказавшее об этом инциденте, уточнило, что вернулся Бастрыкин уже с ОМОНом. Следственный комитет в своих релизах не стал рассказывать о случившемся. Представители "Группы ЛСР" сообщили ЗАКС.Ру, что произошло недоразумение.

"Что касается приезда Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на площадку, он был в штатском, о своем визите не предупреждал, в связи с чем охрана режимного объекта, действовавшая строго по инструкции, вынуждена была остановить посетителя для проверки документов. Как только необходимые формальности были улажены, ни о каком воспрепятствовании действиям Председателя Следственного комитета РФ не могло идти речи", - заявили в пресс-службе холдинга.

Там также отметили, что во время приезда Бастрыкина продолжались строительные работы и находиться на площадке было небезопасно. Глава СК такую заботу не оценил — по его инициативе возбудили еще одно уголовное дело, о превышении полномочий работниками частной охранной организации (ст. 203 УК).

фото с сайта Следственного комитета РФ

Еще одно дело возбудили в отношении неустановленных чиновников Смольного по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщила "Фонтанка". На сайте регионального и центрального управлений СК информации об этом нет.

История намыва

Проект намывных территорий "Морской фасад" в Василеостровском районе стартовал в 2006 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Ему предшествовали протесты василеостровцев и попытка депутатов ЗакСа Михаила Амосова, Алексея Ковалева и Сергея Гуляева прописать в Генплане запрет на расширение Васильевского острова на запад. Парламентское большинство их поправку не поддержало.

Изначально планировалось создать искусственную территорию под строительство пассажирского порта. Но на этапе общественных слушаний было объявлено, что проект будет расширен под общественно-деловую застройку. Общая площадь намыва должна была составить 476 га.

Осваивать южный участок начали в 2015 году. На его территории работали и продолжают работать несколько строительных компаний. Деловой застройки здесь в итоге практически не оказалось. Предпочтение отдали высотным жилым комплексам эконом- и комфорт-класса.

Жители первых сданных домов южного намыва неоднократно жаловались на проблемы с транспортной и социальной инфраструктурой. В октябре 2019 года они даже вышли на митинг, требуя от властей города построить школы, детские сады и дороги.

Проблемы южного намыва повлияли на решение василеостровцев выступить против северного, реализацией которого будет заниматься один застройщик — "Группа ЛСР". Жители соседних микрорайонов опасаются, что нагрузка на существующую социальную инфраструктуру увеличится еще больше. Ожидается, что через 10 лет на новых намывных территориях смогут проживать около 30 тысяч человек. Власти Петербурга и застройщик обещают, что школы, детские сады и другие социальные объекты будут возводиться параллельно с жильем.

"Запроектировано 8 детских садов на 1 925 мест, 3 школы на 4 125 учеников, а также поликлиника на 600 посещений. Строительство социальных объектов будет вестись параллельно с жилой застройкой", - уверяет администрация Василеостровского района.

Жители к таким обещаниям относятся с недоверием. Противники расширения Василеостровского района из сообщества "Мы против Северного намыва" изучили заявления чиновников и пришли к выводы, что официальное число жителей района, несмотря на ввод в эксплуатацию новых объектов, уменьшается. Они опасаются, что официально представляемые публике данные не соответствуют действительности, а значит, и дефицит мест в школах и детских садах гораздо более острый.

Кроме того, противники намыва ожидают, что новый микрорайон спровоцирует еще большие пробки на Васильевском острове, а результатом большой стройки станут загрязнение акватории Невской губы. Многие жители просто привыкли к виду на залив и пляж и не хотят соседствовать с новым микрорайоном.

Книжка о письмах василеостровцев

Акции против нового намыва на Васильевском острове проходят почти каждую неделю. Из-за невозможности митинговать в условиях коронавирусных ограничений, которые губернатор Александр Беглов продолжает продлевать, несмотря на завершение пандемии, свой протест они выражают в формате уличных "чаепитий".

Параллельно идет борьба в судах. Сначала группа василеостровцев добилась у застройщика предоставления документов для проведения независимой градостроительной экспертизы. Теперь через Куйбышевский суд пытается оспорить экспертизу государственную.

- Этот документ сейчас является единственным документом-основанием для проведения работ, - утверждает активист Игорь Пирогов. - Потому что ЛСР считает, что, назвав этот процесс инженерной подготовкой поднятием высотных отметок, решила свои вопросы в плане разрешения на строительство. Раз объектов капитального строительства на намыве нет — то и разрешения на строительство не нужно.

Целый год активисты писали письма — чиновникам, депутатам и в прокуратуру. До Следственного комитета добрались только зимой. Результат появился сейчас.

- Можно книжку написать о наших приключениях, - говорит Пирогов. - Мы писали в ЗакС, всем депутатам. Они написали в прокуратуру. По существу от нее на наши вопросы ответов не было. Мы решили писать депутатам Государственной думы. Тут началась движуха. В ноябре нас вызывали в прокуратуру. Мы приходили, хорошо разговаривали, но результата не было. Тогда мы обратились в Следственный комитет. Через месяц нас вызвали. Еще через какое-то время мы дали письменные показания. И вот случилось то, что случилось. Сможет ли СК на что-то повлиять? Хороший вопрос. 50 на 50. Либо сможет, либо нет. В ходе разговора со Следственным комитетом сложилось впечатление, что они искренние ребята.

В "Группе ЛСР" ЗАКС.Ру заявили, что оснований для возбуждения уголовного дела не видят. Представители холдинга отметили, что реализацию их проекта на Васильевском острове уже неоднократно проверяли различные органы, с которыми компания охотно сотрудничает.

- Напомним, что перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение. Развитие указанной территории предусмотрено Законом Петербурга — Генеральным планом, а также проектом планировки и межевания территории. В связи с этим "Группа ЛСР" не видит правовых оснований для возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе "Группы ЛСР".

В рамках уголовного дела работы на намывных территориях приостановили на время судебно-экологической экспертизы. В "Группе ЛСР" подтвердили, что их техника пока молчит.

Сергей Еремеев