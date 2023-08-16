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Миронов попросил главу комтранса найти другое место для "отстойника" в Парголово

фото ЗакС политика Миронов попросил главу комтранса найти другое место для "отстойника" в Парголово

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов попросил главу комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева рассказать о результатах поиска альтернативной площадки для строительства отстойно-разворотной площадки для общественного транспорта в Парголово. Текст письма опубликовала глава петербургского отделения партии Надежда Тихонова в своем Telegram-канале 16 августа. Справедливоросс считает, что сквер, где собираются строить "отстойник", нужно сохранить. 

В середине июля в администрации МО "Парголово" прошла встреча представителей Смольного, районной администрации, депутатов и общественников, на которой обсуждался вопрос переноса строительства отстойной площадки с Заречной улицы, где располагается сквер. До принятия окончательного решения работы остановили до конца июля. Несмотря на прежние договоренности, в августе рабочие возобновили строительство. 

Справедливоросс хочет узнать результаты рассмотрения альтернативных мест для стройки и постараться найти иную площадку для строительства, если предложенные жителями варианты не подходят. 

"Полагаю, направленные ранее предложения жителей не были рассмотрены исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга должным образом. Что касается самого участка, то документами территориального планирования и градостроительного зонирования для него указана рекреационная зона. Фактически территория сохраняет свой функциональный статус" - говорится в письме. 

Напомним, в начале августа у стройки произошла перепалка между жителями и рабочими. Жильцы близлежащих домов стали преграждать выезды для техники, чтобы остановить строительство. В ГКУ "Организатор перевозок", которое выступает в качестве заказчика работ, уверены, что участок на Заречной улице наиболее подходящий. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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