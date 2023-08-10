Недовольные жители Парнаса столкнулись со строителями кольца для автобусов

На Заречной улице в Петербурге противники нового отстойно-разворотного кольца для автобусов на месте зеленых насаждений вступили в прямой конфликт со строителями.

Как сообщает медиапроект "Mash на Мойке", одна из протестующих преградила путь тяжелой технике детской коляской. Другой участник перепалки достал перцовый баллончик.

Расходиться защитники зеленой зоны не намерены.

Ранее проблемой занялась лидер региональных справедливороссов Надежда Тихонова, рассказавшая месяц назад, что чиновники готовы к дискуссии о переносе строительства.

Фото: ЗАКС.Ру