Смольный готов к диалогу о сохранении сквера на Парнасе

Разворотное кольцо для автобусов, которое петербургские чиновники хотят построить в Парголово, могут перенести в другое место. Об этом в своем Telegram-канале сообщила лидер реготделения справедливороссов Надежда Тихонова.

Вместе с местными жителями политик выступает против выбранной локации для строительства, поскольку кольцо потребует уничтожения сквера на Заречной улице. Зеленую зону уже начали вырубать, но на встрече с Тихоновой и активистами 14 июля чиновники, в том числе из комтранса, выразили готовность к компромиссу.

Работы приостановили до 31 июля. До этого времени в Смольном подумают над альтернативными участками для нового объекта транспортной инфраструктуры.

фото: Тихонова Надежда / Telegram