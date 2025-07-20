Следком начал проверку из-за удара школьницы током на остановке

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу начал проверку по факту удара школьницы током возле автобусной остановки, сообщила пресс-служба ведомства 20 июля. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошел 19 июля на автобусной остановке вблизи дома № 79 по улице Марата. По предварительным данным, 8-летняя девочка получила электротравму, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб. Ребенка доставили в больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Как подчеркнули в публикации Следкома, сотрудники ведомства вместе с представителями ПАО "Россети" осмотрели место происшествия. Помимо следователей, обстоятельства случившегося также устанавливают сотрудники петербургской прокуратуры.

По информации "Фонтанки.ру", инцидент произошел около 14:30 19 июля. По словам очевидцем, девочку начало трясти, когда она взялась руками за столб с табло маршрутов и металлическую изгородь. Пострадавшую поместили в реанимацию, где медикам удалось стабилизировать ее состояние.

Напомним, в конце 2024 года 11-летний мальчик получил удар током, дотронувшись до инсталляции, которая касалась оголенного провода. Тогда петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК), а глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео Следкома