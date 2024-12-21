СК возбудил дело из-за удара током ребенка от инсталляции в центре Петербурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от коллег доклад по расследованию о травмировании несовершеннолетнего в Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства 21 декабря. По данным Следкома, ребенок получил электротравму после контакта с оголенным проводом на одной из улиц города. Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК).

В СК уточнили, что об инциденте стало известно после публикаций в медиа. Накануне телеканал "78" рассказывал, что на улице Чайковского 11-летний мальчик увидел декорацию в виде барабана и решил постучать по ней. Дотронувшись до инсталяции его ударило током - металлическая конструкция касалась оголенного провода. Ребенок потерял сознание на несколько секунд. Врачи диагностировали у несовершеннолетнего электротротравму второй степени и ушиб спины. Сейчас с ним все в порядке, уточнили журналисты.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что глава Следственного комитета заинтересовался случаем несвоевременной выплаты сверхурочных водителям петербургских скорых, которые работали во время пандемии коронавируса.

Константин Леньков / Фото СК