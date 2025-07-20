РЖД пустит дополнительный "Сапсан" из-за отмены рейсов в Москву

Дополнительный высокоскоростной поезд "Сапсан" пустят между Петербургом и Москвой 21 июля из-за отмены рейсов в столицу, сообщили 20 июля в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково. За последние сутки в московских аэропортах несколько раз вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Дополнительный поезд № 755 отправится с Московского вокзала в 06:40 утра 21 июля. Кроме того, на ночных поездах сообщением Петербург – Москва будут добавлены вагоны. В пресс-службе Пулково подчеркнули, что все билеты доступны для покупки, их возможно приобрести на официальном сайте или в мобильном приложении РЖД.

Ранее в Пулково сообщили, что авиакомпания "Россия" отменила 11 рейсов из Петербурга во "Внуково" и пять рейсов в "Шереметьево". Всего с 00:00 20 июля в Пулково отменили 32 рейса: 25 из них направлялись в Москву, по два – в Анталью и Стамбул, и по одному во Владикавказ, Ставрополь, Тегеран и Энфида-Хаммамет. По состоянию на 18:00, задержаны 23 отправления, включая рейсы в Москву, Анталью, Пхукет, Даламан, Минск и ряд других городов.

Напомним, утром 20 июля Пулково отчитался, что за ночь принял в качестве запасного аэродрома 29 рейсов, направлявшихся в Москву. Как сообщили в Минобороны, в ночь на 20 июля над территорией Московского региона были сбиты 19 БПЛА, 16 из которых направлялись в Москву.

По состоянию на 18:00, в московских аэропортах 20 июля четырежды вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Последние были введены около 16:00 в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Ограничения в Шереметьево были сняты около 17:15, во Внуково и Домодедово действие мер пока сохранятся.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру