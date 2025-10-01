Зампред "Яблока" Круглов задержан по делу о фейках про армию

Заместитель председателя партии "Яблоко" Максим Круглов задержан по подозрению в публичном распространении фейков о российских Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды ("д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили 1 октября в ГСУ СК по Москве. По сообщению зампреда столичного отделения партии Кирилла Гончарова, задержание произошло в Петербурге и теперь Круглова везут в Москву.

"Круглов задержан и в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК", — сообщили в ведомстве.

Следствие полагает, что в апреле 2022 года Круглов распространял в своем telegram-канале "под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".

Круглов состоит в "Яблоке" с 17 лет. В 2019 году по итогам выборов стал депутатом Мосгордумы, также получил должность зампреда столичного отделения партии. Пост заместителя главы "Яблока" он получил в декабре 2023 года. Попытка Круглова переизбраться в Мосгордуму на выборах в 2024 году не увенчалась удачей.

В июне 2025 года фигурантом дела о повторной дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) стал другой зампред "Яблока" Лев Шлосберг*. Суд отправил его под домашний арест.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: страница Максима Круглова во "ВКонтакте"