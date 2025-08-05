СК завершил расследование дела совладельца клуба "Грибоедов" Каштело

Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении совладельца клуба "Грибоедов" предпринимателя Олега Каштело, сообщила пресс-служба ведомства 5 августа. Материалы дела направлены в суд.

Каштело обвиняют в убийстве двух лиц, сопряженном с похищением человека, (пп. "а, в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), организации убийства двух и более лиц, сопряженного с похищением человека, совершенного группой лиц по найму (ч. 3 ст. 33 пп. "а, в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в пособничестве в убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 6 ст. 17, п. "д" ст. 102 УК РСФСР).

По версии следствия, в марте 1993 участник ОПГ при пособничестве Каштело совершил не менее 25 беспорядочных выстрелов в сторону участника Тамбовской ОПГ, в результате чего тот скончался. Убийство произошло на улице Верности.

Кроме того, следствие полагает, что в июле 1997 Каштело вместе с иными участниками ОПГ мог совершить похищение неназванного коммерсанта на улице Марата и вывезти его в лесной массив во Всеволожском районе Ленобласти. Там же похищенный мужчина был убит.

Также в январе 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре был расстрелян один из участников ОПГ и бывший сотрудник РУБОП Сергей Максимов, который тогда был телохранителем Каштело.

Наконец, 15 июня 2000 года двое мужчин под руководством Каштело могли напасть на чемпиона СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова, чтобы похитить у него автомобиль Audi A6. После этого они якобы убили спортсмена в гараже в Уманском переулке и закопали его тело в лесном массиве на улице Коммуны. Убитый с 2000 года считался пропавшим без вести, его останки были найдены в 2024 году в ходе следственных действий.

Как отмечают в пресс-службе петербургского Следкома, сотрудники ведомства допросили более 40 свидетелей, провели свыше 20 судебных экспертиз и проверили множество архивных уголовных дел. Теперь материалы дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, Олега Каштело и его знакомого Александра Сивакова отправили под арест в феврале 2024 года. Тогда их обвиняли только в убийстве Максимова.

фото: ЗАКС.Ру