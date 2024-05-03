Замглавы Василеостровского района Петербурга стал Артём Гырла

В Василеостровском районе Петербурга назначили нового заместителя главы администрации района, об этом 3 мая появилась информация на сайте Смольного.

Новым замглавы стал Артём Гырла. Он будет заниматься вопросами ЖКХ и строительства. Гырла заменит на этом посту Владлена Родионова, который сейчас находится в СИЗО по делу о получении взятки.

Ранее Артём Гырла работал на посту советника вице-губернатора Евгения Разумишкина, а также на посту заместителя главы администрации Приморского района.

Напомним, что бывшие глава и замглавы администрации Василеостровского района Петербурга находятся в СИЗО. Они оба обвиняются в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Фото: сайт администрации Петербурга