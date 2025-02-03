РИА "Новости": На вкладе петербуржца в среднем хранится 821 тысяча рублей

Петербург занял второе место в рейтинге по объему банковских вкладов на душу населения, следует из исследования, подготовленного агентством РИА Новости. По состоянию на 1 января 2025 года в среднем у петербуржца на депозитах в банках хранится 821 тысяча рублей. Москвичи обгоняют жителей Северной столицы более чем в два раза - там на душу населения приходится 1,746 млн рублей на вкладе. Третью строчку в рейтинге занимает Ненецкий автономный округ - там в среднем на вкладах жителей 631 тысяча рублей.

Также из СЗФО в десятку лидеров вошла Мурманская область, которая по сравнению с прошлым годом поднялась на одну строчку рейтинга и заняла 6-е место. Среднестатистический житель Заполярья хранит на счете 505 тысяч рублей. Аутсайдерами рейтинга оказались Ингушетия и Чечня - там объем вкладов в среднем не превышает 30 тысяч рублей. В среднем по России на вкладе в банке у гражданина хранится 434 тысячи рублей.

Как отмечают авторы исследования, 2024 год показал рекордную динамику увеличения вкладов у населения. Это связано с высокими процентными ставками и ростом зарплат. На конец 2024 года россияне хранили 63,4 триллиона рублей на банковских счетах.

Ранее в Центробанке опровергали слухи о возможной заморозке банковских вкладов граждан.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру