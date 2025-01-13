ЦБ опроверг слухи о заморозке вкладов граждан

Центральный банк России опроверг возможность заморозки вкладов граждан для борьбы с инфляцией, об этом 13 января на вопросы граждан ответила пресс-служба регулятора в своем Telegram-канале.

В Банке России назвали подобные предположения абсурдными. Регулятор подчеркнул, что такой шаг нанес бы серьезный ущерб всей банковской системе. Заморозка вкладов подорвала бы доверие граждан к финансовым организациям, что привело бы к оттоку средств и неспособности банков кредитовать экономику.

"Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны", – говорится в сообщении пресс-службы.

Вместо этого для борьбы с инфляцией ЦБ использует основной инструмент – ключевую ставку, добавили в пресс-службе.

Также гражданам ответили на вопрос о том, может ли государство забирать деньги со вкладов для финансирования экономики в непростые времена. В ЦБ ответили, что это "бессмыслица", так как эти деньги уже работают в экономической системе.

Напомним, что в декабре 2024 года Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 21%. Такую ключевую ставку ввели в октябре.

Фото: ЗАКС.Ру