Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России на заседании 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, несмотря на ожидания аналитиков о возможном её повышении, об этом сообщили в пресс-релизе Центробанка.

В сообщении регулятора указано, что целесообразность изменения ставки будет рассмотрена на следующем заседании. В ЦБ заявили, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре, однако это случилось не из-за кредитной политики.

Регулятор также отметил, что текущий высокий рост цен и внутренний спрос остаются вызовами для экономики, однако жёсткая денежно-кредитная политика должна способствовать возвращению инфляции к целевому уровню.

Напомним, что последний раз ключевую ставку поднимали в октябре, как раз до 21% годовых. Тогда поднятие ключевой ставки, как и в прошлые поднятия, объяснялось ростом инфляции в России.

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