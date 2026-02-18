Шадаев перечислил причины ограничений работы Telegram

Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram на основании требований федеральных законов, заявил 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев. Заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по информационной политике, передает РБК.

По словам министра, мессенджер уже проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенного контента. Около 30 тысяч из них якобы связаны с данными о диверсиях и терактах.

Шадаев напомнил, что закон обязывает мессенджер хранить в России записи голосовых звонков и содержание сообщений, а также давать доступ к информации правоохранительным органам по судебному запросу. Кроме того, Telegram должен устранять противоправный контент в течение 24 часов после получения требований от РКН.

"По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором. При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается. Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер", — сказал Шадаев.

Также глава Минцифры отметил, что основной функционал мессенджера по-прежнему доступен россиянам, проблемы возникают при загрузке тяжелых файлов.

В феврале петербуржцы заметили замедление работы мессенджера. Позже РКН официально подтвердил ограничения работы Telegram в России.

Дарья Нехорошева