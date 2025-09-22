Проверка системы оповещения населения состоится 1 октября

Комплексная проверка региональной системы оповещения населения в Петербурге состоится 1 октября, сообщила 22 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи. Сирена прозвучит в промежуток с 10:30 до 11:00.

В этот период на всей территории города будут работать электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения и устройства информирования и оповещения. Кроме того, к проверке подключат телеканалы, радиостанции и средства организаций, включенных в систему оповещения города.

Проверка пройдёт в три этапа. С 10:40 до 10:43 прозвучит предупредительный сигнал "Внимание всем!". После этого в течение минуты будет передана информация по радиостанциям, телеканалам и сетям операторов связи проводного радиовещания. Наконец, с 10:45 до 10:46 будет транслироваться речевое сообщение о проведении проверки с использованием средств оповещения.

В завершение в комитете подчеркнули, что замечания и предложения по совершенствованию оповещения населения Петербурга можно передать по телефонам 004, 576-4-004. Подробная информация о проверке указана на сайте Городского мониторингового центра.

Напомним, что проверки системы проводится дважды в год – весной и осенью. В этом году весенняя проверка состоялась 5 марта. В 2024 году систему проверяли 6 марта и 2 октября.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash