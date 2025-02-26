Проверка системы оповещения населения пройдет в Петербурге 5 марта

Проведение проверки готовности системы оповещения населения состоится в Петербурге 5 марта 2025 года в период с 10:30 до 11:00, сообщила пресс-служба Смольного 26 февраля.

На всей территории города будут включены электромеханические сирены и уличные громкоговорители. Также в проверке будут задействованы некоторые телеканалы и радиостанции и другие технические средства организаций, включенных в систему оповещения города.

На сайте Смольного был опубликован порядок проведения проверки.

10:40 – 10:43 – подача сигнала "Внимание всем!";

10:43 – 10:44 – передача информации по радиостанциям, телеканалам и сетям операторов связи проводного радиовещания;

10:45 – 10:46 – трансляция речевого сообщения о проведении проверки использованием технических средств оповещения.

Как отмечается в публикации правительства, система оповещения необходима для информирования жителей города об опасностях, возникших при чрезвычайной ситуации. Проверка позволяет определить готовность системы к использованию и отработать действия дежурных служб. Напомним, что предыдущая проверка состоялась 2 октября 2024 года.

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