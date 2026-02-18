Петербургский избирком показал иностранным коллегам модель участка с КОИБом

Горизбирком подготовил в Таврическом дворце модель избирательного участка с КОИБом в рамках трехдневной конференции по вопросу международного наблюдения, сообщили 18 февраля в ГИК. Участники мероприятия могут проголосовать за любимую достопримечательность туристического маршрута "Серебряное ожерелье России".

Среди участников конференции - парламентарии стран СНГ, представители международных организаций и общественных организаций. Для них, среди прочего, организовали выставку электорального оборудования, научных и учебно-методических разработок для наблюдения за выборами и референдумами.

Организаторами конференции выступили Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ и Консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ. Глава МПА СНГ Дмитрий Кобицкий стал одним из первых, кто проголосовал с помощью КОИБа.

Конференция продлится до 20 февраля. Участникам предстоит обсудить унификацию подходов к оценке выборных процессов, роль иностранных наблюдателей и использование ИИ на выборах.

Дарья Нехорошева / Фото: Горизбирком