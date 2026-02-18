Единороссы встретились с участниками Партийной школы из Петербурга

Представители "Единой России" провели встречи с участниками Высшей партийной школы в четырех районах Петербурга, написала "Ротонда" 18 февраля. В числе выступающих оказались депутаты Законодательного собрания и петербургских муниципалитетов. Собрания проводились в библиотеках и домах молодежи. К встрече присоединились главы районов и госслужащие.

Депутаты ЗакСа побывали на собраниях в двух районах, пишет издание. В Приморском это были вице-спикер Николай Бондаренко и депутат Марина Макарова, в Колпинском — Любовь Егорова и Елена Киселева. Во Фрунзенском районе перед участниками Партийной школы выступали глава МО "Георгиевский" Виталий Жолдасов и депутат МО "Литейный округ", пресс‑секретарь регионального отделения партии Станислав Кукарцев.

На встрече в Пушкинском районе глава исполкома "Единой России" Александр Серавин поделился планами довести количество членов петербургского отделения ЕР до 80 тысяч человек. В январе, как сообщал ТАСС, в партию входили 50 тысяч петербуржцев.

Партийная школа - образовательный проект от "Единой России" для повышения квалификации муниципалов и руководителей первичных отделений. Предполагается, что участники этого проекта могут представлять партию на выборах. Первый сезон партийной школы стартовал в сентябре 2025 года, а второй — в феврале текущего года.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру