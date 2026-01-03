Неизвестные изрисовали фасад Ямского рынка

Вандалы нанесли граффити на фасад Ямского рынка на углу Разъезжей улицы и улицы Марата, сообщили 3 января в Государственной административно-технической инспекции. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Как уточнили в ГАТИ, повреждения выявил инспектор. Позже, при просмотре записей с камер наблюдения, удалось отследить действия неизвестных, наносивших надписи на стену рынка.

"Специалисты ГАТИ сохранили записи для передачи в полицию — они могут стать одним из доказательств в деле после заявления собственника", — добавили в инспекции.

Ямской рынок был построен в 1817-1819 годах под руководством архитектора Василия Стасова. Треугольное в плане здание оформлено в стиле классицизма. Повреждение или уничтожение объекта культурного наследия преследуется по закону. Санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса (ст. 243 УК РФ) предусматривает, в частности, штраф до трех миллионов рублей или же лишение свободы на срок до трех лет.

Андрей Казарлыга / Фото: ГАТИ