Бельский стал самым медийным спикером парламента в январе 2025 года

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский возглавил медиарейтинг глав законодательных органов регионов России за январь 2025 года, сообщили ЗАКС.Ру в агентстве "Медиалогия". Бельский обогнал спикера крымского парламента Владимира Константинова и главу вологодского ЗакСа Сергея Жестянникова, которые заняли второе и третье места соответственно. Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин занял 36 строчку в рейтинге. Глава Московской городской думы Алексей Шапошников - оказался на 18 строчке.

Как отмечают в "Медиалогии", упоминаемость Бельского выросла на фоне его участия в мероприятиях, посвященных годовщине прорыва блокады Ленинграда, а также после его высказываний о необходимости запретить курьерам на электровелосипедах передвигаться по тротуарам. Также на медиарейтинг спикера петербургского Заксобрания повлияло решение комитета Госдумы о поддержке инициативы с поправками федерального законодательства в сфере комплексного развития территорий.

Из глав парламентов регионов Северо-Западного федерального округа высокий результат в январе показал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, который занял 16 строчку в рейтинге. Самый низкий результат среди глав парламентов СЗФО оказался у Андрея Кропоткина из Калининградской области - он занял 88 строчку, обогнав лишь спикера Законодательного собрания Амурской области.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру