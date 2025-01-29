В Госдуме одобрили законопроект петербургского ЗакСа о КРТ

Комитет Государственной Думы по строительству и ЖКХ одобрил законопроект депутатов Законодательного собрания Петербурга о поправках в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, касающийся комплексного развития территорий (КРТ), об этом 29 января в своем telegram-канале написал председатель городского парламента Александр Бельский.

Инициативу намерены обсудить в первом чтении на заседании ГД 18 февраля. Как подчеркнул Бельский, над доработкой законопроекта работали все фракции петербургского парламента.

Также, по словам спикера, сейчас в документе учтены важные аспекты, такие как компенсация убытков для нанимателей жилья, "география расселения", защита прав инвалидов и регулирование процесса проведения собраний собственников для включения домов в программу КРТ.

"Петербург продолжит делать всё возможное, чтобы финальная редакция закона была выверенной и работала в интересах жителей. Другие варианты мы не рассматриваем", – написал Бельский.

Напомним, что в октябре 2024 года петербургские депутаты продлили на один год мораторий на вступление в действие городского закона о КРТ. Тогда инициатива получила поддержку на федеральном уровне, однако с некоторыми замечаниями.

Норма предполагает, что "хрущевки" могут быть снесены вне зависимости от состояния здания для строительства нового жилья, однако такая инициатива не понравилась владельцам квартир. После волны возмущений губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить действие закона. В период паузы парламентарии должны доработать законопроект.

Фото: ЗАКС.Ру