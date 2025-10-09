ЗакС хочет запретить школьникам пользоваться телефонами

Депутаты петербургского Законодательного собрания обсуждают запрет гаджетов в школах, заявил председатель ЗакСа Александр Бельский в интервью "Фонтанке.ру". По мнению Бельского, из-за телефонов школьники отвлекаются от учёбы.

"Да, мы обсуждали это с коллегами, с депутатами. Мы считаем, что гаджеты в школах не должны использоваться", - сообщил спикер ЗакСа.

По словам Бельского, перед запретом гаджетов в школах необходимо решить, где они будут храниться и как школьники смогут контактировать с родителями без средства связи. При этом спикер ЗакСа подчеркнул, что в каждом классе города созданы чаты, при помощи которых классные руководители и преподаватели могут передавать информацию.

Бельский отмечает, что зачастую дети сидят в телефонах на уроках и "занимаются неизвестно чем" вместо учёбы. "Ребенок сам себя ограничить в этом не может, поэтому мы считаем, что ему в этом требуется наша помощь", - заключил он.

Напомним, ранее Бельский поддержал запрет продажи вейпов в Петербурге. Он отметил, что пока полномочия по регулированию этой сферы у регионов отсутствуют, однако в случае передачи такого права городской парламент приступит к обсуждению запрета.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру