Депутаты ЗакСа провели выездное совещание в Детскосельском

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга отправились в район новостроек в поселке Детскосельский, где жители более восьми лет ждут окончания строительства дороги на Муромской улице. Предварительные сроки окончания работ определены на конец 2026 года, а пока жители вынуждены передвигаться, как сообщил в своих соцсетях депутат Дмитрий Павлов, по "грязным тропинкам среди луж". В выездном совещании также приняли участие депутаты Александр Ржаненков, Александр Ходосок, заместитель главы Пушкинского района Владимир Львов, а также представители МО "Шушары" и городского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Депутат Павлов заявил, что он с коллегами намерен подготовить совместное обращение к правительству Петербурга с просьбой ускорить строительство дороги. Также они решили озаботиться временным решением проблемы - установкой временных дорожек.

"Обсудив возможность установки временных дорожек там, где строительство дорог затягивается, чтобы обеспечить безопасность всех жителей, особенно тех, кто передвигается с трудом, мы составили список изменений в законах и правилах, чтобы такие решения принимались быстрее и проще" - написал Павлов.

Напомним, также в Шушарах, помимо асфальтированной дороги, ожидают появления трамвая от Купчино до микрорайона Славянка. Он может заработать к 1 сентября 2026 года.

Константин Леньков / Фото Дмитрий Павлов