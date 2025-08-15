В проекте бюджета Петербурга на 2026 год запланировано 1,43 трлн рублей доходов

Глава комитета финансов Светлана Енилина представила основные показатели бюджета Петербурга на 2026 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Собственные доходы, как ожидают в Смольном, в 2026 году составят 1,431 трлн рублей. Расходная часть, предварительно, указана на уровне 1,436 трлн рублей.

По сравнению с текущим годом в 2026 году собственные доходы бюджета Петербурга вырастут на 5,8%. Прогнозируется, что в 2027 году доходы города преодолеют отметку в полтора триллиона и составят 1,538 трлн рублей, в 2028 году — 1,679 трлн рублей. Напомним, Смольный намерен достичь бюджета в 2 трлн рублей к 2030 году.

Тратить деньги в 2026 году город планирует в соответствии с государственными программами. Больше всего направят на развитие образования (19,9%), развитие транспортной отрасли (14,2%) и развитие здравоохранения (13%).

Напомним, 15 августа в Законодательном собрании Петербурга стартовали "нулевые чтения" бюджета. Планируется, что они продлятся до 29 августа. Рассмотрение законопроекта о бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов запланировано на первую половину октября.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру