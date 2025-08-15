ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
15 августа 2025, 12:26

Бельский успел вернуться из Абхазии к "нулевым чтениям" бюджета

фото ЗакС политика

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский появился на открытии "нулевых чтений" в рамках подготовки к рассмотрению проекта бюджета на 2026 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру 15 августа. Накануне спикер был в Абхазии с официальным визитом. 

На заседании Бельский выступил с приветственным словом. Он поблагодарил финансовый блок Смольного за плодотворную работу по обсуждению финансовых планов на предстоящую трехлетку. Также он отметил приоритетные направления деятельности администрации города, в частности, разработку мер по повышению рождаемости. 

Кроме Бельского, на "нулевые чтения" пришли вице-губернатор Алексей Корабельников, глава комитета финансов Светлана Енилина, сенатор Андрей Кутепов, а также руководители других ведомств и главы парламентских фракций. 

Напомним, во время поездки в Абхазию Бельский встретился с главой государства Бадрой Гунбой. Темой обсуждения стало сотрудничество в области образования и ЖКХ.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру


Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Корабельников Алексей Алексеевич
Кутепов Андрей Викторович 






