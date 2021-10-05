"Либо галлюцинации, либо фальсификации": "Аномальный" избирком обсудили в суде

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Смольнинский районный суд во вторник, 5 октября, начал рассмотрение иска о признании недействительными итогов выборов в Заксобрание Петербурга на участке № 2247. Там, согласно официальным данным, за единоросса Александра Ржаненкова проголосовали 549 человек, а за всех его соперников - 33.

Депутат Заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский с начала октября судится за честные выборы. Сразу после подведения итогов голосования он заявил, что одержал три победы - по одномандатным округам в Госдуму и ЗакС и по спискам в городской парламент - но первые две у него, по его мнению, "украли".

Шесть первых исков рассмотрели быстро. Дзержинский районный суд управился за понедельник, 4 октября. На следующий день новое дело рассматривалось уже в Смольнинском районном суде. Журналистов туда не пускают из-за коронавирусных ограничений, но один из участников процесса записал заседание на диктофон и прислал запись корреспонденту ЗАКС.Ру.

Вишневский вместе с кандидатами Александром Евсеевым (КПРФ), Екатериной Лебедевой (ЛДПР) и Вадимом Суходольским (Партия Роста) требует отменить результаты голосования на избирательном участке № 2247. Этот участок находится в гимназии № 155 на Греческом проспекте и здесь, если верить официальному протоколу избиркома, нереально любят представителя "Единой России", бывшего главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова. За него здесь проголосовали больше 90% избирателей, а Вишневский получил только 7 голосов. Уже после подведения итогов выборов "яблочник" нашел 20 местных жителей, которые признались, что голосовали за него. Они подали в Смольнинский суд собственный иск, но его оставили без рассмотрения.

- На мой взгляд, на данном избирательном участке мы имеем дело либо с массовой галлюцинацией, либо с массовой фальсификацией результатов голосования. Я лично склоняюсь в сторону второй гипотезы, - заявил Вишневский на заседании.

Через дорогу от гимназии № 155 расположен Центр детского технического творчества, где действовала участковая избирательная комиссия № 2250. Там с перевесом в 50 голосов победил Вишневский, а его главный конкурент Ржаненков остался только третьим.

Похожая картина на других участках поблизости. УИК № 2245, располагавшаяся в Ковенском переулке, признала, что Вишневский обошел Ржаненкова с перевесом в 49 голосов. Согласно данным УИК № 2247 (Павловская гимназия на улице Восстания) - на 54 голоса. На участке № 2259 (9-я Советская улица) победил кандидат-общественник Ярослав Костров ("Справедливая Россия"). Ржаненков местами тоже одерживал верх. Но нигде его триумф не был так безоговорочен, как в гимназии № 155. Там на участке № 2249 он получил 296 голосов против 140 за Вишневского. На соседнем № 2247 продемонстрировал совсем небывалый успех: 549 за Ржаненкова, 10 - за Дарью Садовскую из "Новых людей", 7 - за Вишневского и 16 - за всех остальных вместе взятых.

инфографика "Наблюдателей Петербурга"

При этом на том же участке за партийные списки голосовали совсем иначе. У "Единой России" здесь 28,13%, у "Яблока" – 21,88%, у "Справедливой России" – 13,72%.

- Подсчет проводился в отсутствие представителей парламентских партий. Протокол не подписан представителями партий ЛДПР, КПРФ, Партия Роста и "Яблоко" и в комиссии в принципе отсутствует представитель партии "Справедливая Россия". Независимый партийный контроль отсутствовал в принципе, - заявил на заседании суда представитель Вишневского, член ТИК № 30 Павел Шапчиц.

Он также заметил, что сейф на участке в дни голосовании располагался так, что был незаметен как для посетителей комиссии, так и для тех, кто решал последить за этой УИК с помощью видеотрансляции. Территориальный избирком с этой претензией не согласен. Шапчиц же подозревает, что протокол УИК вообще был составлен не на участке, а в ТИК.

- Подтверждением этого факта является то, что протокол датирован 16:08 часами 20 сентября и в тот же момент этот протокол был якобы вписан в увеличенную форму протокола в территориальной избирательной комиссии. Поскольку преодолеть мгновенно расстояние между УИКом и ТИКом невозможно, то мы полагаем, что дата протокола сфальсифицирована, - продолжил Шапчиц.

Представлявший сторону ответчика заместитель председателя ТИК № 30 Константин Пушкарев объяснил это опиской в увеличенной форме протокола. УИК явилась к ним около 9 часов утра, заметил член ТИК. Он также обратил внимание, что других доказательств заявлению о том, что протокол якобы заполнялся в территориальном избиркоме, у стороны истца нет.

- Голосование у нас тайное. Нарушение в части того, за кого сколько человек проголосовало, ни одним законом не установлено, - заявил Пушкарев.

Вишневский пытался узнать мнение ответчика, почему возникла столь существенная разница между голосами за партийные списки и конкретных кандидатов.

- Это вопрос к вам, почему за вас избирателей здесь проголосовало меньше, - ответил зампред ТИК "яблочнику".

Суд отложил заседание до 8 октября. За это время будет истребована видеозапись с избирательного участка с 03-15 до 04-15 ночи 20 сентября. На ней должно быть зафиксировано составление и подписание итогового протокола. Сторона истца просила и другие видео, в том числе с подсчета голосов. Ответчик был против. Суд решил не затягивать процесс и согласился с ответчиком.

Сергей Еремеев