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18:10

Тротуары центральных улиц обрабатывают гранитной крошкой

Тротуары в историческом центре по поручению врио губернатора Александра Беглова обработают гранитной крошкой, передает официальный сайт Смольного. Говорится о том, что "помощь" получат около ста адресов. По одному из них процедуру провели 23 января: крошкой посыпали Малую Конюшенную улицу. Помимо улиц Центрального района, аналогичное испытание предстоит тротуарам Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов

Сообщается, что всего за этот день уже употребили по назначению 150 тонн крошки, призванной помочь в пешеходам в борьбе с гололедицей. По словам специалистов, надежнее всего это средство работает ранней весной, в период оттепели.

Отметим, что фактически с первого снегопада текущей зимы качество уборки улиц, дворов и крыш регулярно вызывает нарекания не только от противников Смольного, но и от его официальных лиц.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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