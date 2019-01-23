Смольный намерен законсервировать строящиеся подземные объекты метрополитена

Расторгнув все контракты с ОАО "Метрострой", администрация Петербурга приняла решение во избежание техногенных катастроф, которыми грозится бывший подрядчик, законсервировать весь его подземный "недострой". Об этом сообщает издание "Фонтанка", ссылаясь на источник в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

"В кратчайшие сроки заказчик заключит договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метро в соответствии с действующими нормами и правилами. Кроме этого, будет заключен договор по обеспечению охраны строящихся объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ о транспортной безопасности", - сформулировал позицию профильного подразделения Смольного собеседник СМИ.

Напомним, КРТИ объявил о прекращении действия всех контрактов с "Метростроем" 21 января. Конфликт "тлел" давно, и официальными конечными причинами разрыва деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" выполнения программ. В укор бывшему подрядчику-монополисту ставятся нарушения сроков и качества работ при строительстве станций "Беговая", "Новокрестовская", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам строительной организации.