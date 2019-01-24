Володин хочет обсудить с представителем Google обозначение Крыма на карте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в Госдуму представителя компании Google, чтобы обсудить с ними обозначение Крымского полуострова как территории Украины на картах, передает «Интерфакс».

«Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране», - добавил Володин, поручив пригласить сотрудника Google, чтобы высказать ему свою позицию, «а потом принимать решение».

Ранее стало известно, что сенаторы работают над законопроектом, устанавливающим наказание за отображение Крыма на географических картах как территории Украины, а не России. В документе отмечалось, что Крыма вне границ РФ фактически нарушает территориальную целостность государства.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина, как и многие западные страны, отказалась признавать Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.