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14:01

Во "ВКонтакте" нашли ботов, убеждающих петербуржцев в качественной уборке снега

Администрация «ВКонтакте» заблокировала страницы, которые заподозрили в принадлежности к ботам, комментирующим уборку снега в Петербурге, передает «Фонтанка.ру».

На подозрительные аккаунты обратили внимание 23 января. В постах, где петербуржцы возмущаются некачественной уборкой снега, появились комментарии, в которых убеждалось, что все хорошо и тщательно расчищаются. Некоторые сообщения повторяли друг друга слово в слово. К тому же выяснилось, что те же самые аккаунты оставляли провластные комментарии к постам о выборах в Приморье, в том числе критикуя тех, кто говорит о подтасовках результатов.

К 24 января некоторые из таких аккаунтов были заблокированы «за нарушение правил сайта». Их комментарии о регулярной чистке снега в группе «Красивого Петербурга» как раз повторялись почти слово в слово.

Некачественная уборка улиц от снега вызывает много вопросов у петербуржцев, ее живо обсуждают в СМИ и соцсетях. 9 января врио губернатора Александр Беглов заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его имени – и «лопата Беглова» стала мемом. Недавно Беглов провел два совещания по вопросу уборки улиц, одно из которых – ночью.

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15:54    
15-01
Было бы заблуждением предполагать, что редакционная политика, цели и задачи ЗАК.сру понятны, прозрачны и чисты как слеза. Эти боты - кого надо боты. И делают своё договорное дело, способствующее решению тех задач, о которых мы и не знаем.  Другое дело, что их уровень настолько низок, что работает уже против их работодателей. Но в этой редакции всем всё равно, они даже ошибки не проверяют. Не уважают ни себя, ни нас.

15:01    
На страницах ЗАКС.ру часто появляются комменты, почти слово в слово восхваляющие депутата Вишневского, пишущие похабщину с гомосексуальным смыслом( про аньку, солидол и т.п. ), вместо слов - собачий лай, одинаковыми  словами поносящие не нравящуюся им партию. Авторы, а верн[цензура]ы, одни и те же. Стиль и набор фраз один и то же в течение месяцев. Например, под ником дед Иван, антиедрист, благодетель пжив. Ясно, что это боты, но почему-то редакция делает вид, что не замечает этого.

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