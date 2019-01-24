Во "ВКонтакте" нашли ботов, убеждающих петербуржцев в качественной уборке снега

Администрация «ВКонтакте» заблокировала страницы, которые заподозрили в принадлежности к ботам, комментирующим уборку снега в Петербурге, передает «Фонтанка.ру».

На подозрительные аккаунты обратили внимание 23 января. В постах, где петербуржцы возмущаются некачественной уборкой снега, появились комментарии, в которых убеждалось, что все хорошо и тщательно расчищаются. Некоторые сообщения повторяли друг друга слово в слово. К тому же выяснилось, что те же самые аккаунты оставляли провластные комментарии к постам о выборах в Приморье, в том числе критикуя тех, кто говорит о подтасовках результатов.

К 24 января некоторые из таких аккаунтов были заблокированы «за нарушение правил сайта». Их комментарии о регулярной чистке снега в группе «Красивого Петербурга» как раз повторялись почти слово в слово.

Некачественная уборка улиц от снега вызывает много вопросов у петербуржцев, ее живо обсуждают в СМИ и соцсетях. 9 января врио губернатора Александр Беглов заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его имени – и «лопата Беглова» стала мемом. Недавно Беглов провел два совещания по вопросу уборки улиц, одно из которых – ночью.